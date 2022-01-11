2022/01/11 | 22:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة َمن خلال دائرة فحص وتصديق البذور تعلن عن نجاح تجربة زراعة واكثار نبات الزعفران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/11 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة َمن خلال دائرة فحص وتصديق البذور تعلن عن نجاح تجربة زراعة واكثار نبات الزعفران) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة َمن خلال دائرة فحص وتصديق البذور تعلن عن نجاح تجربة زراعة واكثار نبات الزعفران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).