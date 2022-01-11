بعد تعثر الجزائر.. مصر تتلقى الهزيمة الأولى في كأس أمم أفريقيا

2022/01/11 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى المنتخب المصري خسارته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2020 في الكاميرون، أمام نظيره النيجيري، الإثنين، بهدف نظيف

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