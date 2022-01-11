فيديو: قائد فرقة العباس القتالية يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة ’الانشقاق والتمرد’

2022/01/11 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت فرقة العباس القتالية في الحشد الشعبي، الثلاثاء، بشأن ما تعرضت له من "انشقاق وتمرد"، مشيرة إلى أنه تم التغرير بالمقاتلين من خلال الرواتب.

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وقال قائد فرقة العباس القتالية في الحشد الشعبي ميثم الزيدي عبر بيان مرئي، تابعه "ناس"، (11 كانون الثاني 2022)، إن "الفرقة تعرضت خلال الفترة المنصرمة الى تحدٍ وتهديد كبير تمثل بإحداث حالة من التمرد والانشقاق، خاصة وأن الفرقة تعرضت مسبقاً الى انشقاقات بدفع من جهات مريضة داخلياً وخارجياً"، مؤكداً "كنا ملتفتين إلى هذا الموضوع كما بيّنا سابقا".

واعتبر أن "هدف الانشقاق كان الكسر بأهداف الفرقة للمضي بمشروعها القانوني والديني والوطني"، مشيراً إلى أن "الفرقة اخترقت حالة التمرد، ولدينا معلومات مهمة وأساسية وخطيرة، واطلعنا اللجنة التحقيقية التي شكلت من قبل رئيس الوزراء عليها".

وبين أنه "تم استغلال أطراف دخل الفرقة من قبل جهات خارجية، حيث استغلت بشكل خاص الأشخاص الذين عليهم مجالس تحقيقية بشأن بعض الخروقات".

وعبر الزيدي عن استغرابه مما حدث، قائلاً أن "الانشقاق غير وارد في المؤسسات الامنية ولم نسمع به من قبل ويؤسفنا ما تعرض له الحشد الشعبي"، مضيفاً "لو حدث هذا في غير فرقة العباس لأحدث فيها شيئاً خطيرا وتسبب باعادة هيكلة هذه التشكيلات".

وقال إن "قيادة الانشقاق غررت بالجنود من خلال اخبارهم بأن فرقة العباس لن تصرف راتب الشهر الأول، كما أنهم قاموا بفتح مقر وهمي مخالف للقانون، وادعوا أن الفروقات سوف تصرف من خلال التمرد".

وأكد أن "هيئة الحشد الشعبي تعاملت وفق القانون ولم تخالفه بخصوص الانشقاق".

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