عودة التوترات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان

2022/01/11 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، الثلاثاء، عن مقتل عسكري لقوات بلاده جراء قصف من قبل الطرف الأرميني على الحدود بين البلدين.وقال حسنوف، في بيان، إنه “قتل جندي بعد استفزاز من القوات المسلحة الأرمينية عند الحدود”، وأشار إلى أن الحادث حصل في منطقة كلباجار القريبة من قره باغ.وفي غضون ذلك دانت […]

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