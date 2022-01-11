تركيا تسجل 74 الف إصابة بكورونا .. حصيلة قياسية

2022/01/11 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” حيث تجاوز هذا المؤشر مستوى 74 ألف حالة.وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية اليوم، بتسجيلها 74266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 65236 في بيانات الاثنين.وأضافت الوزارة أنها رصدت 137 وفاة جديدة ناجمة […]

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