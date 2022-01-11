بيان جديد من الثقافة بشأن توزيع المنحة الصحفية

2022/01/11 | 22:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن طريقة توزيع المنحة التشجيعية على المستحقين من الصحفيين والفنانين والأدباء والتشكيليين والشعراء الشعبيين.وقالت الوزارة في بيان “إلى كل الزملاء من الصحفيين والفنانين والأدباء والمشمولين بتسلم المكافأة التشجيعية، نود أن نبين لحضراتكم أنَّ البرلمان العراقي صوَّت على مبلغ ستة مليارات دينار فقط في موازنة 2021، […]

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