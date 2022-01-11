الثقافة توضح بشأن الإشكالات التي حصلت في توزيع منحة الصحفيين والفنانين

2022/01/11 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الثقافة والساحة والاثار، اليوم الثلاثاء، أن طريقة توزيع المنحة التشجيعية هكذا بسبب تشدد الرقابة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “إلى كل الزملاء من الصحفيين والفنانين والأدباء والمشمولين بتسلم المكافأة التشجيعية، نود أن نبين لحضراتكم الآتي : إنَّ البرلمان العراقي صوَّت على مبلغ ستة مليارات دينار فقط …

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