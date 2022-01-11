2022/01/11 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت جامعة تكريت، اليوم الثلاثاء، أن يوم غد دواما رسميا ولا وجود للعطلة في الجامعة.وذكرت الجامعة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس جامعة تكريت وعد محمود رؤوف وجه بإستمرار الدوام الرسمي في الجامعة ولا وجود للعطلة”.وأكدت أن “ذلك لالتزام الجامعة بالتقويم الجامعي ولوجود امتحانات لطلبة الدراسات العليا …

ظهرت المقالة جامعة تكريت تعلن عدم وجود عطلة يوم غد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة تكريت تعلن عدم وجود عطلة يوم غد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة تكريت تعلن عدم وجود عطلة يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).