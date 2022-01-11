قرأت لك .. دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء - مؤيد عبد الستار

2022/01/11 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار يعد كتاب دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء للشيخ رسول الكركوكلي - أحد المصادر التاريخية التي تلقي الضوء على تاريخ بغداد خلال سني 1132 - 1237 هـ ويتناول الحالات الاجتماعية والسياسية السائدة في العراق وايران وتركيا .والكتاب في الاصل باللغة التركية ،ترجمه الى العربية موسى كاظم نورس وهو من منشورات الشريف الرضي عام 1413 هـ قم / ايران .في وقائع سنة عشرين ومائتين والف ( 1220 هـ = 1805م ) ......





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