“قطة” ياسمين عبدالعزيز ترعب منى زكي .. شاهد صورها

2022/01/11 | 22:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت صور نشرتها الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها في أنستقرام خوف متابعيها، وزميلاتها في الوسط الفني.الصور التي نشرتها ياسمين عبدالعزيز كانت لقطها “بوبوس”، وهو من نوع “القط الفرعوني”.وتفاعل كثيرون مع الصور ومن بينهم الممثلة المصرية منى زكي التي كتبت: “مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس”.وعلّقت الممثلة السورية كندة علوش: […]

ظهرت المقالة “قطة” ياسمين عبدالعزيز ترعب منى زكي ..



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