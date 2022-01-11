’اليكتي’ ينضم إلى بارزاني: المتحدث الرسمي هو المسؤول عن المواقف الحقيقية

2022/01/11 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أن تصريحات وبيانات المتحدث الرسمي فقط تعبر عن سياسة وتوجهات الحزب الحقيقية.وذكر المكتب في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ازاء اية مسائل داخلية و وطنية تتعلق بالسياسات والاتجاهات الرسمية للاتحاد الوطني وبالاخص مسالتي رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في العراق،نعلن للرأي …

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