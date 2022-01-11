2022/01/11 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعد البيض المسلوق من الأغذية المهمة التي يتم تناولها على نطاق واسع خاصة بين الأطفال لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية.لكن هناك أمور يجب معرفتها حتى لا تتحول بعض العناصر التي يحتويها البيض إلى مصدر ضرر لمن يتناوله، كما يقول موقع “ويب ميد”، الذي أوضح أن مدة سلق البيض على النار يجب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيفية التعامل مع الطبقة الخضراء حول صفار البيض) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيفية التعامل مع الطبقة الخضراء حول صفار البيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).