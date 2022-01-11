صور من صلاح الدين: غرق أحياء سكنية وتخسفات تعرقل حركة العجلات

2022/01/11 | 22:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أظهرت صور من محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، غرق عدد من الشوارع مما تسبب بتعطيل حركة السير.

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وأظهرت الصور التي حصل عليها "ناس" (11 كانون الثاني 2022)، غرق أحياء سكنية وتخسفات تسببت بتعطيل حركة العجلات في معظم الشوارع بمدينتي تكريت وسامراء.

ووجه محافظ صلاح الدين عمار جبر، الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس ليومي الأربعاء والخميس و تطبيق حظر جزئي للتجوال.

وذكر إعلام المحافظة في بيان، تلقاه "ناس" (11 كانون الثاني 2022)، ان "المحافظ عمار جبر خليل وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والمدارس ليومي الأربعاء والخميس و تطبيق حظر جزئي للتجوال بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية على مدن وسط و شمال المحافظة".

واشار البيان الى ان "الامطار أدت لصعوبة التنقل، ومن أجل فسح المجال للدوائر المعنية بسحب المياه من الطرق الرئيسة وتخفيف الأحمال بسبب اعمال المجاري في اغلب اقضية المحافظة".

واستثنى القرار بحسب البيان "الدوائر الصحية والخدمية".

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