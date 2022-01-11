متظاهرون يقطعون تقاطع البهو وسط الناصرية بالاطارات المحترقة

2022/01/11 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم متظاهرون غاضبون، اليوم الثلاثاء، على قطع تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية باستخدام الاطارات المحترقة.وافاد مصدر امني لـ”ايرث نيوز”، بان “متظاهرين قطعوا تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية بالاطارات المحترقة”.واشار المصدر الى ان “قطع التقاطع جاء على خلفية اعتقال ضرغام ماجد من قبل قوة أمنية بعد صدر مذكرة قبض بحقه وهو يخضع […]

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