تشافي عن مباراة الكلاسيكو: قد تصبح نقطة تحول لنا

2022/01/11 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، إن فريقه سيواجه اختبارا صعبا غدا الأربعاء، في مباراة قمة أمام غريمه ريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية وربما تصبح هذه المباراة نقطة تحول.وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، “قد تصبح هذه المباراة نقطة تحول، الفوز بها سيضعنا […]

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