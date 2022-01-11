وكالة الأدوية الأوروبية: الوباء ربما اقترب من نهايته

2022/01/11 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكدت وكالة الأدوية التابعة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن انتشار متحور "أوميكرون" يدفع "كوفيد 19" للتحول إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعايش معه، رغم أنه لا يزال وبائيا في الوقت الحالي.و أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن شكوكها بشأن فعالية إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات لعامة السكان، قائلة إن الجرعات التعزيزية المتكررة ليست استراتيجية "مستدامة"، حسبما نقلت "فرانس برس".وقال ماركو كافاليري، رئيس إستراتيجية اللقاح في الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، للصحفيين: "لا أحد يعرف بالضبط متى سنكون عند نهاية النفق، لكننا سنصل إليه".وأضاف: "مع زيادة المناعة لدى السكان - ومع وجود أوميكرون، سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية فوق التطعيم - سوف نتحرك بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".يؤيد علماء هذا الاعتقاد، حيث أظهرت دراسة في جنوب أفريقيا، أن موجة عدوى متحور "أوميكرون" تحركت "بسرعة غير مسبوقة" وتسببت في مرض أكثر اعتدالا من السلالات السابقة.

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