2022/01/11 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت شركة بيونتك الألمانية وشريكتها الأمريكية فايزر، إنتاج لقاح كورونا معدل لمتحور أوميكرون للاستخدام التجاري لاحقاً.جاء ذلك وفقا لما أعلنه مؤسس بيونتك أوجور شاهين، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لمصرف “جيه بي مورجان” الأمريكي، مشيرا إلى بدء دراسة سريرية عن اللقاح المعدل في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.وقال شاهين:” نفترض أننا سنكون بحلول […]

ظهرت المقالة إنتاج لقاح خاص لأوميكرون..



وهذا الموعد المتوقع لطرحه بالأسواق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتاج لقاح خاص لأوميكرون.. وهذا الموعد المتوقع لطرحه بالأسواق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتاج لقاح خاص لأوميكرون.. وهذا الموعد المتوقع لطرحه بالأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).