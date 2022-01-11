الحرب الروسية على منشآت المدنيين في سوريا

2022/01/11 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أسباب استهداف روسيا للمنشآت المدنية في سوريا؟

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