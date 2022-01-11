أبو ريشة محذراً: من سيوقد النار سيحترق بها!

2022/01/11 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس "مؤتمر صحوة العراق" أحمد ابو ريشة، الثلاثاء، إلى مغادرة لغة الاستقواء بالسلاح المنفلت، مؤكداً عدم الرضوخ أمام التلويح بالفوضى، فمن سيوقد النار سيحترق بها.

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وذكر ابو ريشة في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (11 كانون الثاني 2022)، "كنّا ومازلنا نعمل على تحقيق قوة القانون، شراكتنا مع إخواننا ترتكز على مبدأ تعزيز سيادة الدولة ومغادرة لغة الاستقواء بالسلاح المنفلت".

واضاف "لن نرضخ أمام التلويح بالفوضى فمن يوقد النار سيحترق بها، ولا خلاص لنا الا بدولة مدنية تحتوي الجميع والكشف عن المختطفين قسرًا ويعود المهجرون لمنازلهم".

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