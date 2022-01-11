توجيه من الزراعة بتوزيع كافة مستحقات محصول الشعير العلفي على الفلاحين والمزارعين

2022/01/11 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، الشركة العراقية لانتاج البذور (قطاع مختلط) بصرف مستحقات محصول الشعير العلفي للموسم الزراعي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.وذكر بيان للوزارة تلتقه ايرث نيوز، ان “الوزير وجه الشركة العراقية لانتاج البذور بصرف المستحقات المتبقية بذمتها للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الشعير العلفي للموسم الزراعي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، […]

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