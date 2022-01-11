وزير الزراعة يوجه بتوزيع مستحقات الشعير العلفي بين الفلاحين والمزارعين

2022/01/11 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، الشركة العراقية لانتاج البذور بتوزيع مستحقات الشعير العلفي كافة على الفلاحين والمزارعين .وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي وجه الشركة العراقية لانتاج البذور (قطاع مختلط) بصرف مستحقات محصول الشعير العلفي للموسم الزراعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ .واضاف، ان "الشركة قامت بدورها بتنفيذ هذا التوجيه ".من جانبه دعا رئيس مجلس الادارة للشركة ثائر غانم الشبكي، بحسب البيان، الفلاحين والمزارعين من مسوقي الشعير العلفي الى مراجعة مواقع الشركة في المحافظات بغية استلام مستحقاتهم المالية ، مؤكدا ان "عملية الصرف ستتم حسب اسبقية التسويق وبالتواريخ للمعاملات الموجودة في المواقع".وشدد على الفلاحين الذين لديهم مستحقات مالية غير مصروفة التوجه الى المواقع التي سوقوا اليها لاجل استلام مستحقاتهم المالية مستصحبين معهم المستمسكات القانونية الاصلية.

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