القوات الأمنية تحبط محاولة لتهريب صباح الكناني (تفاصيل)

2022/01/11 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحبطت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، محاولة لهروب المتهم بقضايا ابتزاز صباح الكناني.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم) إن "المبتز صباح الكناني حاول الهروب من مستشفى النعمان خلال تلقيه علاجات".

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس 28 تشرين الثاني 2021، القاء القبض على صباح الكناني، بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العموميين في وزارة الصناعة والمعادن.

والكناني، هو رئيس منظمة الإصلاح والتغيير، وأحد الشخصيات المثيرة للجدل في طرح المعلومات التي تخص عمليات الفساد المالي والإداري في العراق.

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