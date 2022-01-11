2022/01/11 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي رزكار محمد أمين يرشّح لرئاسة الجمهورية الحلبوسي يتلقى مزيداً من التهاني ودعوة من قاليباف بغداد – الزمان تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مزيدا من التهاني بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة، حيث تلقى اتصالا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، لتهنئته بالمناسبة .واعرب البارزاني خلال الاتصال، بحسب بيان المكتب […]

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