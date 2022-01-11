2022/01/11 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخابرات تصطاد شبكة تضم كبار تجار ومروّجي المخدّرات في بغداد بغداد – الزمان اصطادت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي ، شبكة تضم كبار تجار ومروجي المواد الممنوعة في بغداد، وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (بحسب توجيهات رئيس الوزراء، […]

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