حراك إيراني عبر الدوحة ومسقط حول النووي وافغانستان واليمن

2022/01/11 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسقط‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬التقى‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬البحث‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬مفاوضات‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬و»الحوار‭ ‬الإقليمي‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬مسقط‭ ‬الإثنين‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬للدوحة‭ ‬في‭ […]

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