2022/01/12 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EhgfOt-c9os

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: محمود المشهداني تعرض لامور لا اخلاقية اثناء نقله للمستشفى | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: محمود المشهداني تعرض لامور لا اخلاقية اثناء نقله للمستشفى | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).