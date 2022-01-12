هذا ما حصل بخصوص المعتقل صباح الكناني في مستشفى النعمان

2022/01/12 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم، عن تدهور حالة المتهم بالابتزاز المعتقل صباح الكناني ونقله الى مستشفى النعمان.يتبع…

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