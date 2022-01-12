2022/01/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رضا يستخدم قلم الخشب والأصباغ المائية لإنجاز 105 لوحات ملك البورتريه يوثّق رموز العراق بمعرض شخصيات من بلادي بغداد – ياسين ياس افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار ناظم حسن الاثنين الماضي المعرض الشخصي 25 للفنان صالح رضا تحت عنوان (شخصيات من بلادي) والذي اقيم على قاعة دائرة الفنون العامة في الوزارة وباشراف المستشار الثقافي سعد […]

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