2022/01/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحر الأداء عند مالتوس – احمد محمد عبد الامير حسين مالتوس من الفاعلين في نشر البانتومايم في كل مكان وفي كل مدينة عراقية ، بأشكاله الفنية المتعدد ( العلبة ، الشارع ، المفتوح ) المونو ، و دويتو ، بنموذجين أدائيين : ( الفن المحترف الأكاديمي بأعرافه وتقاليده الراسخة ، والمشهد المحلي / الجماهيري الهادف […]

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