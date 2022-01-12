2022/01/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر تعلن إصابتها بأوميكرون القاهرة – الزمان أعلنت الممثلة المصرية نجلاء بدر على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي، عن إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.وكشفت أيضا أنها (أصيبت من قبل بفايروس كورونا) مؤكدة إصابتها بالفايروس والمتحور قائلة: (أنا جالي كورونا أوميكرون عشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين […]

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