واشنطن: التقدم في مفاوضات فيينا “متواضع”

2022/01/12 | 00:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن التقدم المحرز في مفاوضات فيينا النووية “متواضع”، مشيرة إلى أن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يتطلب أكثر من ذلك.ونقلت وسائل اعلام، تابعتها “أيرث نيوز”، عن نيد برايس، الناطق باسم الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية: “لقد كنا نتحدث عن تقدم متواضع لاحظناه خلال الأيام الأخيرة، بالطبع […]

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