تعرض شيخ عموم عشيرة البونمر لمحاولة اغتيال

2022/01/12 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بان شيخ عموم عشيرة البونمر حاتم عبد الرزاق عناد الگعود تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين عددهم أربعة عناصر تسللوا الى محل إقامة شيخ عموم عشيرة البونمر حاتم عبد الرزاق عناد الگعود، على ضفاف نهر الفرات في ناحية الفرات منطقة الزوية قبيل الانقطاع المفاجئ للكهرباء".

وأضاف أن "احد المرافقين للشيخ رصد المسلحين اثناء جولته التفقدية داخل حديقة الموقع، وفتح النار عليهم وقام عناصر المجموعة المجهولة بالرد وحصلت اشتباكات بينهم".وتابع المصدر أن "المقاومة الشديدة من قبل مرافقيه من ابناء عمومة الشيخ حاتم اسفرت عن إحباط عملية الاغتيال وإصابة احد مرافقيه بجروح".

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