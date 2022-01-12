انفجار يستهدف منزل جندي عراقي في بغداد

2022/01/12 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر امني، في بغداد، اليوم الثلاثاء، بانفجار استهدف منزل جندي شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة امام دار جندي منسوب للفرقة السابعة ضمن منطقة الحسينية انفجرت، دون اصابات".

واضاف، ان "الانفجار احدث اضرار مادية بواجهة المنزل".

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