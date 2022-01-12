2022/01/12 | 00:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: saEm-SOG7Rg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ حيدر اللامي:المكون الشيعي له القدرة على أن يتكون منه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ حيدر اللامي:المكون الشيعي له القدرة على أن يتكون منه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).