كوريا الشمالية تعلن رسميا تنفيذ إطلاق ناجح لصاروخ فرط صوتي

2022/01/12 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت كوريا الشمالية أنها نفذت فجر الثلاثاء عملية إطلاق ناجحة لصاروخ فرط صوتي.وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، في بيان ، أن الاختبار نفذ بإشراف شخصي من قبل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مبينة أن الصاروخ حلق أكثر من 1000 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة.وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد أعلنوا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، صباح الثلاثاء، باتجاه بحر اليابان.ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر، قالت بيونغ يانغ إنه صاروخ فرط صوتي.وأعلن البيت الأبيض أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تمثل خطرا على المجتمع الدولي، داعيا بيونغ يانغ إلى "الامتناع عن الاستفزازات".

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