السلطات الأميركية أوقفت الاثنين رحلات الساحل الغربي الجوية 15 دقيقة

2022/01/12 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، في بيان الثلاثاء، أنها أوقفت حركة الملاحة الجوية مدة تقل عن 15 دقيقة في "بعض المطارات على طول الساحل الغربي (للولايات المتحدة) مساء الاثنين"، كإجراء احترازي.

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