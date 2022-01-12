محمد وفاع المربي: يقص روايته بنعومة نسائم الوطن وبخشونة جروح الأمل - فيصل طه

2022/01/12 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيصل_طه محمد نفّاع - المربي يقصّ روايته بنعومة نسائم الوطن وخشونة جروح الأمل.



لم يتردد للحظة بتلبية نداء المدارس، ولقاء الطلبة، يندفع طوعا وبرغبة خالصة والتزام فائق للمواعيد، يأتي الى رحاب المؤسسات التعليمية والتربوية، يصغي للأجيال الصاعدة باحترام، يحاور بانسجام ويتفاعل باهتمام، وبهذا اعطى نموذجا صادقا لكاتب، لأديب محلي يقترب من الطلاب بمودة، ويمدّهم بثقافة وطنية وانسانية عميقة، وبأمل ثائر ل ......





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