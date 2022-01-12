كوريا الشمالية تؤكد أنها اختبرت صاروخا

2022/01/12 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنّها اختبرت الثلاثاء بنجاح صاروخاً فرط صوتي هو الثاني الذي تطلقه هذه الدولة التي تمتلك السلاح النووي في أقلّ من أسبوع.

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