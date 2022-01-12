قراءة في كتابي الانثروبولوجي ( الوعي ونشوء فلسفة الترميز ) - جمان حلاّوي

2022/01/12 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمان_حلاّوي قراءة علمية رصينة للأستاذ نبيل عبد الأمير الربيعي لمفاهيم كتابي الانثروبولوجي ( الوعي ونشوء فلسفة الترميز ) ، جاء فيها :جاهد المؤلف جمان حلاّوي في طرح وتوضيح آراء وفلسفات الباحثين حول نشوء فلسفة الترميز, الكتاب جريء في طرحه ملتزم في معالجاته , لم يهمل القاصي والداني من تفاعلات وممارسات , وآراء كانت مبهمة , أو معزولة , لكنها في النتيجة نتاج يصب في الوعي الإنساني المميز كتميز الإنسان نفسه ......





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