إطلاق سراح الناشط ضرغام ماجد بعد اعتقاله إثر حراك ضد الحلبوسي

2022/01/12 | 02:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أطلقت السلطات الأمنية في محافظة بابل، الثلاثاء، سراح الناشط ضرغام ماجد بعد اعتقاله على خلفية دعوات للتظاهر احتجاجًا على تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان لولاية ثانية.

وقال ناشط في بابل لـ "الترا عراق"، 12 كانون الثاني/يناير، إنّ قيادة الشرطة قررت الإفراج عن ماجد "إثر الضغط وحملة التضامن وتدخل بعض الأطراف من بينها حركة امتداد".

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بدوره، أكّد النائب عن حركة امتداد فلاح الهلالي، الإفراج عن ضرغام ماجد، مبينًا في بيان عبر حسابه في فيسبوك أنّ "رئيس الحركة علاء الركابي يجاول مع الوفد القانوني معرفة الدعاوي بحق ماجد ومعالجتها قانونيًا".

وأثار احتجاز ماجد، الذي سلم نفسه إلى السلطات الأمنية في بابل بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، غضبًا واسعًا عبر عنه ناشطون ومتفاعلون بوقفات استنكار وحملة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ماجد قد دعا عقب فوز الحلبوسي بولاية ثانية إلى تظاهرة في بغداد احتجاجًا على "استمرار المحاصصة" و"تمسك ذات الأطراف بالسلطة" في البلاد.

وعلم "الترا عراق"، أنّ مذكرة الاعتقال بحق ماجد قد صدرت عن محكمة في الأنبار المحافظة التي تعد معقل الحلبوسي.

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