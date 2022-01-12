تحطم مروحية بمنطقة سكنية في ضواحي فيلادلفيا الأمريكية

2022/01/12 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحطمت مروحية طبية ، في منطقة سكنية بضواحي مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ومن المتوقع نجاة أربعة أشخاص ومن بينهم رضيع، حسبما ذكرت السلطات.وقال تيموثي إم.برنهاردت، قائد شرطة أبر داربي، في مؤتمر صحفي، إن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث القريب من كنيسة عند تقاطع طرق في حي دريكسيل هيل ببلدة أبر داربي في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر.وأضاف: "ساعدت الفرق في سحب الطيار واثنين من أفراد الطاقم والمريض الرضيع من الطائرة"، مشيرا إلى أن أيا من الناجين لم يصب بجروح تشكل تهديدا على الحياة.وتظهر الصور والمقاطع المصورة من موقع الحادث المروحية متضررة ومستلقية على جانبها خارج الكنيسة مباشرة وتحت خطوط الكهرباء.وتوضح شارة على جانب الطائرة أنها كانت مروحية طبية.

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