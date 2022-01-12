أطراف تلمح لـ

2022/01/12 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدة مرات، يكرر زعيم التيار الصدري إنه يتجه نحو تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بات الخبراء العراقيون يفسرونها الآن بأنها حكومة ستحتوي الحزبين الكرديين الرئيسين، وكتلتي السنة، بالإضافة إلى الكتلة الصدرية، وأن الصدر على الأغلب سيبعد كتلة "الفتح" وباقي كتل ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" من التشكيلة الحكومية.

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