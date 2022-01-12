كركوك تطمح لتنفيذ 150 مشروعاً خدمياً

2022/01/12 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: نهضة علي

تعتزم محافظة كركوك تنفيذ 150 مشروعا بالقطاعات الخدمية كافة، بينما توقعت أن تسهم بإعادة الاستقرار في المناطق المحررة.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال الحكومي بالمحافظة مروان العاني، لـ"الصباح": إن "المشاريع الـ 150 ستتوزع بين قطاعات الطرق والصحة والتعليم وتأهيل مشاريع الطرق التي تربط كركوك مع المحافظات الأخرى، وإنشاء أخرى حديثة، إضافة إلى تشييد أبنية مدارس جديدة، وإنشاء مراكز صحية تخصصية نموذجية".

وأضاف "أنجزنا منها ما يقارب الـ 90 من مشاريع العام الماضي وشملت جميع القطاعات الخدمية وبدعم من صندوق الإعمار ومشاريع إعادة الاستقرار والمنظمات الدولية".

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