إدمان مشاهدة المحتوى الإباحي (1)

2022/01/12 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثرت خلال الفترة الأخيرة الأبحاث التي أكدت على وجود إدمان حقيقي على المواقع الإباحية بشكل لا يختلف كثيرا عن حالات الإدمان على المركبات الكيميائية مثل بعض أنواع المخدرات

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