2022/01/12 | 06:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل أطفال بعد تعطل دراجة المتسابق الإيطالي، دانيلو بيتروشي، ضمن منافسات رالي داكار 2022 في السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. تداول فيديو ما فعله أطفال مع متسابق تعطلت دراجته بـ"وادي الدواسر") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. تداول فيديو ما فعله أطفال مع متسابق تعطلت دراجته بـ"وادي الدواسر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).