فرنسا: مفاوضات فيينا مع إيران

2022/01/12 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن إيران والقوى العالمية ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 على الرغم من إحراز بعض التقدم في المفاوضات.

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