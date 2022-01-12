دولة مجاورة للعراق تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

2022/01/12 | 07:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تعميما جديدا موجها لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.وأفاد التعميم الذي صدر مساء امس الثلاثاء، بأنه “يسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد، بعد قضائهم فترة العدوى، اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 كانون الثاني 2022”.وأضاف أن “المحصن، الذي أصيب خارج البلاد، عليه إحضار […]

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