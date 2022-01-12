لبنان.. القاضي غادة غون تصدر قرارا بمنع سفر محافظ البنك المركزي

2022/01/12 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت القاضي، غادة عون، قرارا بمنع سفر رياض سلامة، محافظ البنك الكرزي اللبناني، عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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