الإطار التنسيقي يكشف عن موقفه الرسمي من الجلسة الافتتاحية

2022/01/12 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، عن موقفه من أحداث الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة لمجلس النواب.وذكر بيان صادر عن الاطار، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تدارس مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية”، مؤكدا انه “سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة […]

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