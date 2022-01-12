البرازيل.. 12 قتيلاً إثر انهيارات أرضية بولاية ميناس غيرايس

2022/01/12 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أسفرت انهيارات أرضية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في ولاية ميناس غيرايس في البرازيل، والتي تشهد هطولا غزيرا للأمطار، فيما تراقب السلطات السدود التي قد تنفجر بسبب المياه.وعثرت فرق الإطفاء في الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل على خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، مدفونين على جانب تل قرب عاصمة الولاية، […]

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12 قتيلاً إثر انهيارات أرضية بولاية ميناس غيرايس أولاً على ايرث نيوز.

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